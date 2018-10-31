"الوطني الاتحادي" يعقد حلقة نقاشية في الفجيرة بحضور ذوي الإعاقة

الشارقة 24 – وام:

تعقد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، يوم الأحد المقبل، حلقة نقاشية حول الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، في المركز الثقافي بالفجيرة، ضمن خطة عمل اللجنة، لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وسيتم خلال الحلقة النقاشية، تقييم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجههم في المجتمع ومقترحات تذليلها .

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات الصحية، التعليمية، الاقتصادية، الاجتماعية والترفيهية لذوي الإعاقة، ودور الوزارة في تمكين وتعزيز دور ذوي الإعاقة في سوق العمل الاتحادي.

وأوضح سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الأربعاء، أن خطة عمل اللجنة شملت القيام بزيارات ميدانية وعقد حلقات نقاشية بمشاركة ذوي الإعاقة وذويهم والجهات والأشخاص المهتمين بهذه الفئة المهمة من النسيج الاجتماعي في الدولة.