عبد الله بن زايد يبحث مع مسؤول أممي تعزيز الشراكة

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي فرود مورينج المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث مجالات العمل المشترك بين دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وآليات تعزيز الشراكة بين الجانبين.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة سعادة فرود مورينج، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة وتقديم كافة أشكال الدعم لجميع برامجها الإنمائية والإغاثية حول العالم.

من جانبه أكد فرود مورينج المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى الدولة أن دولة الإمارات تقوم بدور رائد على صعيد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهناك حرص مستمر على تعزيز الشراكة بين الجانبين.

كما أشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي ورؤية الدولة لتحقيق اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة.