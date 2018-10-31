البرلمان الأوروبي يشيد بمبادرات الإمارات في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أشاد البرلمان الأوروبي، بالمبادرات الإنسانية والتنموية، التي تضطلع بها دولة الإمارات حالياً في اليمن، مؤكداً أن الهلال الأحمر الإماراتي، يعد من المنظمات الإنسانية الفاعلة والمؤثرة في المنطقة.

وأكد حيوية الأنشطة والبرامج الإغاثية والمشاريع التنموية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، على الساحة اليمنية التي تشهد تحديات إنسانية كبيرة.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر بمقر الهيئة ميشال أليو ماري رئيسة لجنة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والوفد المرافق لها.

وأعربت ميشال ماري، عن تقدير البرلمان الأوروبي للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف المعاناة وتحسين حياة المتأثرين من الأحداث في عدد من المحافظات اليمنية.

كما تطرق اللقاء، إلى التعاون الميداني بين الجانبين في عدد من الساحات الأخرى، خاصة تلك التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين كالأردن ولبنان واليونان.

من جانبه، رحب الدكتور محمد الفلاحي بزيارة وفد البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أن مخرجات الاجتماع سيكون لها التأثير المباشر، في سير عمليات الإغاثة في اليمن بالنسبة للجانبين.