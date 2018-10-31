مجلس محمد بن زايد يستضيف محاضرة "علم اتخاذ القرار.. محمد بن راشد نموذجاً "

الشارقة 24 – وام:

استضاف مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البطين مساء أمس الثلاثاء، محاضرة بعنوان "علم اتخاذ القرار.. محمد بن راشد نموذجاً"، والتي ألقاها معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وتحدث القرقاوي خلال المحاضرة عن صناعة القرار كعلم ومنهج وآليات عمل، مسلطاً الضوء على تجربة وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في صنع القرار، من خلال استعراض مجموعة من أبرز القرارات التي شكلت مرحلة تاريخية وتنموية فارقة في الدولة.

شهد المحاضرة، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة في الدولة.