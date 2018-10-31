عمار النعيمي يطلع على أحدث الأنظمة والتقنيات بشرطة عجمان

الشارقة 24 – وام:

تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يوم الأربعاء، القيادة العامة لشرطة عجمان، واطلع على سير العمل والإجراءات والخدمات التي تقدمها شرطة عجمان للجمهور في كل المجالات، من خلال أحدث الأنظمة والبرامج وتجهيزات غرفة العمليات بحلتها الجديدة، والمزودة بأنظمة الرقابة والتحكم المتصلة بشكل مباشر مع مشروع "عجمان دار الأمان"، إضافة إلى آلية سير العمل ونظام متابعة القضايا والبلاغات كافة.

واستمع سموه، من سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، الذي رافقه خلال زيارته التفقدية لغرفة العمليات، إلى شرح واف لعمل وإجراءات الغرفة والتي تعتبر إضافة نوعية لتطوير الخدمات وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية وإمارة عجمان، والرامية إلى الوصول إلى الزمن العالمي للاستجابة في وقت الطوارئ وتقليل الجرائم الخطرة.

وعقد سموه بعد ذلك اجتماعاً، مع قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط، تم خلاله استعراض أهم القضايا واحتياجات شرطة عجمان، واستمع إلى التقرير والإحصائيات والبيانات التي تؤكد على خفض نسبة الحواد والوفيات واستقرار الأمن، مؤكداً سموه استعداده لتوفير كل المتطلبات التي من شأنها خدمة المتعاملين وتسهيل الإجراءات .