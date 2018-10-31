ولي عهد الفجيرة يُكرّم خريجي "محمد بن حمد الشرقي لتمكين الشباب"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيراً إلى أنه حجر الأساس في تحقيق رؤية قيادتها الحكيمة، لتكون في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات.

وشدد سموه على ضرورة تفعيل المبادرات الوطنية، وتعزيز الشراكات بين مختلف المؤسسات، التي من شأنها رفع نسبة التوطين في قطاعات العمل كافة، وتأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين لدخول الميدان الوظيفي، مزودين بالخبرات العملية والعلمية اللازمة.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج منتسبي مبادرة "محمد بن حمد الشرقي لتمكين الشباب"، الذي أقيم صباح الأربعاء، في مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة 65 خريجاً من شباب الفجيرة من فئة الباحثين عن عمل ممن التحقوا بالبرنامج التدريبي للمبادرة بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

كما كرم سموه الشركاء الرئيسين، في تنفيذ المبادرة، وهم الديوان الأميري في الفجيرة ومجموعة "إينوك" وكليات التقنية العليا.