حميد بن عمار يشهد جلسة "قصة نجاح قائد"

الشارقة 24 – وام:

شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، يوم الثلاثاء، الجلسة الحوارية "قصة نجاح قائد"، التي نظمتها الموارد البشرية المركزية، بمشاركة خريجي برنامج عجمان لإعداد القادة، بالتنسيق مع مجلس شباب عجمان التابع لمجالس الشباب.

شارك في الجلسة الحوارية، عدد من خريجي برنامج عجمان لإعداد القادة، وهم بشاير علي الكميي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في منطقة عجمان الحرة، وإبراهيم سالم الحرسوسي رئيس قسم ملحقية ملبورن في وزارة الداخلية، وخالد آل علي نائب الرئيس مدير فرع جميرا مصرف عجمان.

ويأتي تنظيم الجلسة، من منطلق رؤية قيادة دولة الإمارات في الارتقاء بكوادرنا الحكومية المواطنة، وفي تمكين الشباب الإماراتي ليصبح نموذجاً، في قيادة شباب العالم في المجالات كافة.