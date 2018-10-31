"الداخلية" تطلق حملة توعوية شاملة بمنظومة "حصنتك"

الشارقة 24 – وام:

تطلق وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني، حملة توعوية شاملة، مطلع الشهر المقبل، وبإشراف من إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، للتعريف بمنظومة "حصنتك " إحدى مبادرة الوزارة الريادية، والتي تستهدف تعزيز الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الساعية، لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية، وتحسين مؤشرات سرعة الاستجابة، ورفع الجاهزية والاستعداد.

وجاءت المنظومة عقب توقيع اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين، واحدة منها مع شركة إنجازات لنظم البيانات لربط المباني التجارية والمنشآت بأنظمة الحماية والتحكم الذكية، والاتفاقية الثانية مع مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، لربط المنازل السكنية الخاصة بتقنيات الإنذار من خلال كواشف الدخان الكهروضوئية.

وتشتمل الحملة التي أعلن، يوم الأربعاء، عن جانب منها في لقاء مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف المحلية، العديد من الورش التعريفية للمتخصصين وإعلانات تجارية وعرض أفلام توثيقية وأخرى تعريفية حول طرق التسجيل والغايات والأهداف الرئيسة والخطوات التنظيمية والتفاصيل الفنية للمشروع الوطني العملاق.

وتحدث في اللقاء الصحافي، سعادة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والعميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني، والعقيد خبير علي المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مسؤول "حصنتك للمباني" بالوزارة، والنقيب حميد عبد الله آل علي مدير مشروع "حصنتك للمنازل" بوزارة الداخلية، كما تحدث عن مزودي خدمة "حصنتك" من الشركاء عاطف البريكي مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة إنجازات لنظم البيانات، وعبد الله الأحمد نائب رئيس أول مبيعات القطاع الحكومي في اتصالات.