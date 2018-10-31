سيف بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس البرلمان الإيرلندي

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي، يوم الأربعاء، شون أو فيريل رئيس البرلمان في جمهورية إيرلندا الذي يزور الدولة حالياً.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات، في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سعادة المهندسة عزة سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في الوزارة، وعدد من الضباط.