القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع رئيس مجلس النواب الإيرلندي

الشارقة 24 – وام:

وقع المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس النواب لجمهورية إيرلندا، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

تم توقيع الاتفاقية، خلال جلسة مباحثات، عقدتها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع شون أوفاريل رئيس مجلس النواب "البرلمان" في جمهورية إيرلندا والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، أهمية هذه المذكرة في تطوير مختلف علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا، لا سيما على الصعد البرلمانية ودعم توجهات البلدين وسعيهما إلى تطوير العلاقات القائمة، مشيرة إلى أن هذه العلاقات الوثيقة بين المجلس الوطني الاتحادي، والبرلمان الإيرلندي ستؤسس علاقات ثنائية متميزة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

حضر جلسة المباحثات سعادة كل من: عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور سعيد المطوع، وفيصل الذباحي، وعزا بن سليمان، وحمد الغفلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الصداقة مع الدول الأوروبية، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، وسعادة جاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد لقطاع الخدمات المساندة، كما حضر الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب في جمهورية ايرلندا.