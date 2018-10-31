هزاع وسيف بن زايد يشهدان أفراح المحمود

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمناسبة زفاف خليفة أحمد محمود المحمود على كريمة علي سالمين بالعبد النعيمي، وحميد محمد أحمد المحمود على كريمة سالم حسن غريب البلوشي وأحمد علي أحمد المحمود على كريمة عبدالله هلال علي البلوشي.

تخلل الحفل، الذي حضره جمع من الشيوخ والمسؤولين والمدعوين وأقارب العريس والأصدقاء، لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.