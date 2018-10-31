16 من أعضاء السلطة القضائية الجدد يؤدون اليمين أمام منصور بن زايد

الشارقة 24 – وام:

أدى 15 قاضياً ووكيل نيابة واحد، صباح الأربعاء، اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، بمناسبة بدء ممارستهم لمهامهم كأعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي، وذلك بمكتب سموه في قصر الرئاسة.

وفي أعقاب مراسم حلف اليمين، نقل سموه لأعضاء السلطة القضائية الجدد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لهم، بمناسبة بدء ممارستهم لمهامهم كأعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي، وتمنياته لهم بالنجاح في تأدية مهام عملهم تحت مظلة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد سموه حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على سيادة القانون وترسيخ العدالة، باعتبارها الركيزة الأهم في الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

ووجه سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أعضاء السلطة القضائية الجدد إلى حتمية الالتزام بالمعايير والمبادئ التي حددها المشرع للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والفئات، مشيراً إلى أن استراتيجية دائرة القضاة التي تهدف إلى بناء منظومة قضائية تتسم بالفاعلية والكفاءة بما يلبي متطلبات التطور الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير ادارة التفتيش القضائي.