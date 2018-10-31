نهيان بن مبارك يفتتح "نجاح أبوظبي 2018"

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، يوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 12 من معرض "نجاح أبوظبي 2018"، الذي يقام بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وبتنظيم من شركة "إنفورما" للمعارض، بمشاركة 165 جامعة عالمية من 20 دولة، ويستمر ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتفقد معالي وزير التسامح، برفقة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين والسفراء أروقة المعرض وأجنحة الجامعات الوطنية وأجنحة المعرض السبعة الرئيسة، إضافة إلى أجنحة الجامعات الأخرى الدولية والعربية.

وأشاد معاليه بمعرض نجاح وحجم المشاركة الواسعة فيه، من مختلف مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية وكذلك التواجد الطلابي الكبير.