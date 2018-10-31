هزاع بن زايد يحضر زفاف عبد الله بن خالد الكمده

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال، الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، بمناسبة زفاف عبد الله بن خالد بن محمد الكمده، على كريمة راشد بن سعود بن راشد الشامسي.

تخلل الحفل، الذي حضره جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس والأصدقاء، لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم البالغة بمشاركة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أفراحهم، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز وترسيخ الروابط الأسرية والاجتماعية في دولة الإمارات.