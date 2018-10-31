نهيان بن زايد: يوم العلم يسلط الضوء على النهج الإنساني للإمارات

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفاء بيوم العلم يحمل مغزىً عميق الدلالة على التفاف شعب الإمارات والمقيمين على أرضها حول قيادتنا الرشيدة، وتأكيداً على رفعته والحفاظ عليه عالياً خفاقاً، مستمدين نهجنا من الرؤية الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار سموه إلى أن يوم العلم، ليس مجرد مناسبة وطنية نرفع بها رايتنا لنفاخر بها الأمم فحسب، بل هو مناسبة مهمة لتسليط الضوء على قوافل الإغاثة والمساعدات التي سيرتها دولة الإمارات للمتضررين من الأزمات والكوارث الإنسانية، وإسهاماتها في مختلف المشاريع التنموية التي تمولها دولة الإمارات لمساعدة الدول الأكثر فقراً والأشد حاجة، وكذلك مشاركة دولة الإمارات، بقوة في المحافل ذات الصلة بالتنمية الدولية والإنسانية.

وأضاف سموه: اليوم نروي عظمة تلاحم قادتنا تحت راية خفاقة متمثلة في علم دولة الإمارات، حينما اجتمعت أيادي شيوخنا حكام الإمارات المؤسسين الأوائل، يتقدمهم الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، على نهج واحد، واستراتيجية واحدة قيمها التلاحم والتماسك الوطني، لكي يرتفع علم دولة الإمارات عالياً، وترتقي معه إنجازات دولتنا تحت راية قيادتها الرشيدة.

ولفت سموه إلى أننا في الثالث من نوفمبر من كل عام نجدد العهد لقيادتنا، ببذل الغالي والنفيس ليظل علم دولة الإمارات خفاقاً عالياً كشعار ورمز يشهد على إنجازات رائدة للدولة وللشعب.