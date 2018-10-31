اللجنة القنصلية بين الإمارات والهند تبحث سبل تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

عقدت، الثلاثاء، في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

ترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي سعادة منصور عبد الكريم الفهيم مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية وتنمية الإيرادات، فيما ترأسه عن الجانب الهندي شري مانبريت فوهرا الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والتأشيرات ومكافحة الإرهاب في وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند.

واستهل سعادة الفهيم الاجتماع بكلمة نقل فيها تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وما أثمر عنه مؤخراً من توقيع مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة الصادرة عن البلدين وبشكل يسهم في خدمة مواطنيهما على نحو متميز، كما نقل سعادته أمنياتهما بالتوفيق والنجاح لهذا الاجتماع.

وأكد سعادة الفهيم خلال كلمته أن مستقبل العلاقات الثنائية الإماراتية الهندية ولا سيما في المجال القنصلي يحمل إنجازات لامحدودة تخدم مواطني البلدين الصديقين في المجالات القنصلية المختلفة، بما يجعل تلك العلاقات نموذجاً بارزاً على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن تباين الآراء واختلاف أطر التفكير أو تشابهها ما هو إلا سبيل لتطوير العمل القنصلي المشترك.