فاطمة بنت مبارك: علم الوطن رمز عزته وسيادته ووحدة ترابه

الشارقة 24 – وام:

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن علم الإمارات يعد رمزاً وطنياً للدولة ولأبنائها يرفعونه فوق هاماتهم ومبانيهم تعبيراً عن تقديرهم لهذا الرمز الذي يمثل مجد وطنهم وعزته.

وأشارت سموها في كلمة لها بمناسبة "يوم العلم" الذي تحتفل به دولة الإمارات كل عام بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم، إلى أن علم الوطن هو رمز عزته وتعبير عن سيادته ووحدة ترابه وأراضيه ومن أجله سطر الآباء والأجداد والأبناء التاريخ وغدت رايته خفاقة يرفعها الأبناء تعبيراً عن الفداء والبذل والعطاء.

وأوضحت أن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، هو الذي علمنا بأن يكون علمنا رمزنا وعزتنا، وألا يعلو عليه شيء وسارت القيادة الرشيدة على هذا النهج الذي أثبت أهميته في زرع حب الوطن في نفوس الأبناء واهتمامهم به باعتباره الراية التي يستظلون بها.