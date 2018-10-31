ولي عهد البحرين: إطلاق "خليفة سات" فخر لكل خليجي وعربي

الشارقة 24 – وام:

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، الثلاثاء في المنامة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني.

وأعرب ولي عهد البحرين، عن تهانيه للإمارات قيادة وشعباً بالإنجاز الذي حققته بإطلاقها القمر الصناعي "خليفة سات" بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكداً أن أي إنجاز تحققه الإمارات هو إنجاز للبحرين وأن هذا النجاح هو مصدر فخر لكل خليجي وعربي.

وأكد أن دولة الإمارات ومملكة البحرين تجمعهما علاقات تعاون ثنائية متميزة مبنية على أسس راسخة من أواصر المحبة والإخاء الممتدة.

وأضاف أن هذه العلاقات انعكست على وحدة مواقف البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى التنسيق المشترك بين البلدين الذي مكنهما من الدفاع عن الحق في كافة القضايا التي تهم المنطقة، متقدماً بالشكر لدولة الإمارات على مواقفها الداعمة والمؤيدة لمملكة البحرين على الدوام والتي تؤكد مدى ما وصلت إليه علاقات البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره للأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يبديه من اهتمام في تعزيز علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بما تسهم به اللجنة العليا المشتركة من دعم لكافة جوانب العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وسعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.