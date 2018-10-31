الإمارات ونيجيريا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بنيجيريا لدى استقبالها سفير الدولة لدى أبوجا

الشارقة 24 – وام:

استقبلت خديجة بكار أبا إبراهيم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية في مكتبها بديوان عام الوزارة في العاصمة أبوجا، سعادة فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى أبوجا.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحبت الوزيرة بسفير الدولة، مؤكدة على تقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام عمله الدبلوماسي بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشادت خديجة بكار أبا إبراهيم بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة والنجاحات التي حققتها الدولة في شتى المحافل في ظل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة.

من جانبه قدم سفير الدولة الشكر للوزيرة على الدعم والحفاوة منذ مباشرة مهامه في أبوجا، مؤكداً سعيه نحو تطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وتوطيد مسارات التعاون بين البلدين الصديقين، متمنياً لجمهورية نيجيريا دوام التقدم والازدهار.