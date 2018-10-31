ريم الهاشمي: الإمارات حريصة على دعم واستقرار اليمن

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الثلاثاء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزارء اليمني.

وأكدت معاليها استمرار دولة الإمارات في دعم الشعب اليمني الشقيق والوقوف بجانبه حتى يتحقق الاستقرار والازدهار في اليمن، وذلك ضمن جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وتجاوز المرحلة الراهنة التي تسببت بها الميليشيات الحوثية، وعطلت مسيرة الاستقرار السياسي والتنموي وأدت إلى تردي الأوضاع الإنسانية.

وقدمت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي خلال اللقاء التهنئة للدكتور معين عبد الملك، متمنية له التوفيق والنجاح في اجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن والقيام بدور فعال لما يتمتع به من الكفاءة والفاعلية والقدرة على العمل والتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان انسياب المساعدات الإنسانية ودعم حركة الاقتصاد والتجارة وتيسير الإجراءات ورفع القيود بما يسهم في عودة الحياة لطبيعتها، متطلعة بأن تضع الحكومة الملف الإنساني والاقتصادي على سلم أولوياتها.

وتفقدت معاليها عدداً من المشروعات التنموية والإنسانية التي مولتها دولة الإمارات العربية المتحدة، منها مستشفى الجمهورية في عدن، كما زارت مركز العيادات الخارجية الذي تم افتتاحه مؤخراً، وذلك بحضور الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمني، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتوفير الخدمات الصحية للمراجعين.

وقامت معالي ريم الهاشمي بزيارة ميناء عدن والتقت مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن حيث تم اطلاعها على الميناء ومرافقه والذي يشهد تحسناً بنسبة 30% في عدد الحاويات من العام الماضي.

كما التقت معاليها بمنسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي وناقشت معها آليات تحسين الوضع الإنساني والجهود المشتركة مع المنظمات الدولية العاملة باليمن لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الشعب اليمني كتوفير الاحتياجات الأساسية من الطعام والخدمات الصحية العاجلة، في ظل تدهور الأوضاع الحالية، خاصة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحديدة والمناطق الأخرى من اليمن.

حضر اللقاء سعادة سالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، وسعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وسعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن.