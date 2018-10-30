عبد الله بن زايد يترأس أعمال "اللجنة المشتركة" بين الإمارات والبحرين

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، فيما ترأس الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية المملكة.

حضر أعمال اللجنة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وجميع أعضاء الجانب البحريني لما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى التنظيم المتميز لأعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة والتي تجسد العلاقة التاريخية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وما تحظى به المملكة من مكانة في قلوب أبناء دولة الإمارات.

وأكد سموه على ما يجمع بين البلدين من مصير مشترك، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتابع السياسات الاقتصادية لمملكة البحرين، مشيداً بالسياسة الحكيمة لجلالة ملك البحرين.

ودعا سموه القطاع الخاص لتعزيز العمل المشترك بما يؤدي لتطوير الاستثمار المباشر بين البلدين.

وقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دعوة لوزير الخارجية البحريني وأعضاء اللجنة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة في العام المقبل.

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته أن التواصل والتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات هو تجسيد واستمرار لنهج عظيم سلكه القادة والآباء الأولون الذي قاموا بإرسائه ووضعوا لبنته بإرادتهم وعزمهم القوي لترسيخ الأسس المتينة للعلاقات الأخوية الوثيقة والتي باتت اليوم صرحاً شامخاً ونموذجاً للتلاحم والوحدة بين الأشقاء بفضل الرعاية الكريمة والكبيرة والاهتمام الدائم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة ما هو إلا ترجمة لمسيرة طويلة وتاريخية من العلاقات الأخوية على كافة الأصعدة والمستويات فقد سارت العلاقات بين البلدين في تقدم وتناغم مستمر واتخذت منهجاً نابعاً من الإرادة المشتركة بما يخدم المصالح ويعزز دور البلدين الإقليمي والدولي.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بمملكة البحرين ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعن الجانب البحريني الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد عقد قبيل انطلاق أعمال اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين.