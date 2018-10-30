"الوطني" يوافق على مشروع قانون استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية

الشارقة 24 – وام:

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 16، التي عقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس في مقره بأبوظبي اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.

وشدد المجلس على أهمية هذا القانون في ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية وتمكين وزارة الصحة وواقية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية، بما يعزز جهود الوزارة في وضع استراتيجيات وطنية لمعالجة الأمراض المزمنة والتوسع في خدمات الرعاية الصحية وتطوير الأنظمة والبرامج الصحية وتعزيز جاذبية البيئة البحثية والعلمية الإماراتية للكوادر المواطنة للعمل في هذا المجال.

وأكد أن مشروع القانون يُعد خطوة كبيرة داعمة للتخطيط والسياسات الصحية الوطنية الهادفة إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أفضل المعايير العالمية وفق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021، لاسيما أن قطاع الصحة يُعد من القطاعات الوطنية الرئيسية التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما يعد خطوة نوعية لتحفيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في هذا المجال الحيوي.

حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها "لقد تشرفنا جميعاً قبيل الجلسة بالمشاركة في مبادرة "حماة العلم"، بحضور سعادة ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات التي تطلق المبادرة للسنة السادسة على التوالي ترسيخاً لثقافة وطنية بالغة الأهمية وهي ثقافة احترام علم دولتنا رمز هويتنا ووحدتنا وأصالة وعزة وطننا الغالي"، مؤكدة أن المبادرة تعمق الشعور بالمسؤولية تجاه علم الإمارات بين جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، و تمثل جهداً وطنياً خالصاً لتعزيز ممارسة المواطنة الصالحة فعَلمٌنا يستحق أن نكون جميعاً في خدمته وصونه وحمايته حتى يظل عالياً مرفوعاً متألقاً كتألق الامارات شامخاً كشموخ قيادتنا وشعبنا حماة العلم هم حماة الوطن والحفاظ على علم الامارات جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على اسم الإمارات ومكانتها وهيبتها بين الدول والأمم.

وأكدت القبيسي أن دولة الإمارات تمضي في رسالتها الحضارية، صانعة للأمل ملهمة للآخرين نموذجاً ريادياً تتطلع إليه الأجيال، عبر مسارات تنموية واعدة، تمثل رهان العالم المتقدم في القرن الحادي والعشرين، مضيفة أنه ومثلما شهد المجلس يوم الأحد الماضي افتتاح دور الانعقاد الرابع في احتفالية وطنية ترسخ نهج الشورى فقد احتفت دولتنا أمس بكتابة صفحة جديدة من قصة حضارتنا وشاهد العالم كيف يصنع المستقبل بعقول إماراتية تخطط لقيادة العالم في علوم الفضاء حيث تم إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان في إنجاز تكنولوجي نوعي كبير يضاف إلى سجل إنجازات دولتنا في مسيرة تطورها وتقدمها في مجال الفضاء.