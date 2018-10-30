ولي عهد رأس الخيمة يفتتح مركز سعادة المتعاملين بوادي أصفني

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح الثلاثاء، مركز سعادة المتعاملين بوادي أصفني، والذي تشرف عليه دائرة بلدية رأس الخيمة، بمشاركة الدوائر المحلية الأخرى في الإمارة، وحضور رؤساء ومدراء الدوائر المحلية.

وقام سمو ولي عهد رأس الخيمة، بقص الشريط التقليدي وإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، إيذاناً بالافتتاح الرسمي، وتفقد أقسام المركز المختلفة، واستمع الى شرح مفصل عن مهام كل قسم.

و أعرب سموه عن سعادته بهذا التطور الذي تحققه الدوائر المحلية على أكثر من صعيد، التي تهدف في مجملها لإسعاد المتعاملين خاصة في المنطقة الجنوبية، من إمارة رأس الخيمة، من خلال توفير الوقت والجهد والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم، في زمن قياسي ودون عناء أو طول انتظار.