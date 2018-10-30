منصور بن زايد يستقبل مساعد الرئيس السوداني

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم الثلاثاء، بقصر الرئاسة في أبوظبي، اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والسبل الكفيلة بتعزيز وتطويرها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، و سعادة سلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، واليسع الحاج الصديق وزير الشباب و الرياضة بولاية الخرطوم، و سعادة محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة.