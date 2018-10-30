رئيس وزراء البحرين يهنئ الإمارات بإطلاق "خليفة سات"

الشارقة 24 – وام:

استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وذلك بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين لحضور اجتماع ‏اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من الرفعة والتقدم.

وحمّل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار.

وأكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مملكة البحرين ستظل خالدة في التاريخ الوطني فهي تعكس المعنى الحقيقي للأخوة والترابط بين دولتين جمعت بينهما المحبة والتعاضد ووحدة المصير والهدف.

كما أكد سموه أن المواقف الإماراتية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله" تستند إلى ارث تاريخي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ولايزال أبناؤه يسيرون على هذا النهج الخير الذي ميز العلاقات البحرينية الإماراتية.

وأعرب عن تهانيه لدولة الإمارات رئيساً وحكومة وشعباً بمناسبة نجاح إطلاقها القمر الصناعي "خليفة سات" ووصفه بالإنجاز العالمي الباهر الذي يبعث على الفخر لدى كل خليجي وعربي.

وأكد أن الإنجازات الإماراتية المتتالية في مختلف المجالات التنموية والعلمية تعكس بصورة جلية نهج الأشقاء في دولة الإمارات الذي يستحق أن يكون نموذجاً يحتذى وأن مثل هذه النجاحات تصب ليس في صالح الأشقاء في الإمارات فحسب بل في مصلحة جميع الدول العربية والخليجية وتعزز من توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمواقف الإمارات الشقيقة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في مختلف الظروف، مؤكداً أن هذه المواقف ليست بغريبة على الأشقاء في دولة الإمارات ولا يكفي الوقت لحصرها وستظل دائماً موضع اعتزاز وتقدير جميع أبناء البحرين.

من جانبه، أشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين وبما تبديه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء البحرين من حرص دائم على تنميتها وتطويرها في المجالات المختلفة.

وأكد سموه أن العلاقة مع مملكة البحرين علاقة تاريخية ترتكز على جذور عميقة ومصالح مشتركة والأهم من كل ذلك أنها علاقة محبة وثقة بين البلدين قيادة وشعباً.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم ومساندة مملكة البحرين في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعد كثيراً بما تحققه البحرين من إنجاز وتطور يظهر القدرة على مواجهة كل التحديات والصعوبات.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وسعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.