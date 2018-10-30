ملك البحرين يُثمن دعم الإمارات المتواصل للمملكة

الشارقة 24 – وام:

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والنماء.

وحمّل ملك البحرين سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار.

وثمن الدعم المتواصل لدولة الإمارات ومواقفها المشرفة إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، مشيداً بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستوى الدولي وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الأصعدة في ظل التزامها بمساندة القضايا العربية والإسلامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجالات.

وأشاد بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الذي عقد على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري وجرى خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تهدف لدعم مسار التعاون والتكامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والسياحية.

وجدد التهنئة بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" الذي يعد نقلة نوعية في توجه دولة الإمارات لتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية من خلال الاعتماد على خبرات وأياد وطنية بهدف إنتاج جيل مؤهل لمواكبة علوم المستقبل وتحدياته متمنياً للجميع دوام التقدم والنجاح.