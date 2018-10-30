حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سلطان النعيمي

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عقب صلاة الظهر في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف صلاة الجنازة على جثمان المغفور له سلطان عبد الله الشيبة النعيمي الذي وافته المنية أمس الإثنين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين وكبار المسؤولين.

وتم شيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الجرف في عجمان.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى نجل الفقيد واسرته وآل النعيمي الكرام. داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.