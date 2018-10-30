محمد بن راشد يتوج المغربية مريم أمجون بطلة لتحدي القراءة 2018

الشارقة 24 – وام:

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الطالبة مريم أمجون من المغرب، بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثالثة في حفل حاشد في أوبرا دبي الثلاثاء.

كما كرم سموه مدارس الإخلاص من الكويت، التي حازت لقب "المدرسة الأولى" في تحدي القراءة العربي، وفازت بجائزة المليون درهم، فيما منح سموه المعلمة عائشة الطويرقي من المملكة العربية السعودية جائزة "المشرف المتميز"، في التحدي.

كما توج سموه الطالبة تسنيم عيدي من جمهورية فرنسا، بطلة عن طلاب الجاليات في الدول غير العربية، وذلك بعد منافسة قرائية ومعرفية سجلت مشاركة 10.5 مليون من الطلبة في الوطن العربي والعالم، كما شهدت متابعة وتشجيع الملايين من الناس، في مختلف أنحاء الوطن العربي، ممن واكبوا ودعموا دورة هذا العام.

وأشاد سموه بالجهود المشتركة التي أثمرت في وصول تحدي القراءة العربي إلى 10.5 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، هذا العام مؤكداً أن 10.5 مليون مشارك في تحدي القراءة العربي، إنجاز مشرف لكل من دعم وشارك في هذه التظاهرة المعرفية.

وفازت الطالبة مريم أمجون من المغرب بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي 2018 من بين المتأهلين الخمسة للنهائيات، حيث نالت جائزة مالية مقدارها 500 ألف درهم، لتظفر بلقب البطولة المعرفية الأكبر عربياً.