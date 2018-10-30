أمل القبيسي تستقبل رئيسة لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، ميشال أليو ماري عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي خلال الاستقبال أهمية التعاون المشترك بين المجلس والبرلمان الأوروبي في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها دول منطقة الشرق الأوسط من تفش عدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان العربية، مشيرةً إلى أن السلام في منطقة الشرق الأوسط يعني السلام في دول أوروبا ومن الضروري العمل سوياً من أجل إحلال السلام في المنطقة.

حضر اللقاء سعادة كل من عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وعزا سليمان بن سليمان.

كما حضر اللقاء سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.