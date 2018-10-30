رئيس الدولة يصدر مرسومين بشأن تعديل "الإجراءات الجزائية" و"المدنية"

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، كما أصدر سموه مرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992.

ونص المرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على استبدال نصوص المواد 116 و156 الفقرة الأخيرة و273 الفقرة الأخيرة، و275 و307 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.

وبحسب المرسوم بقانون يضاف إلى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية باب ثالث بعنوان "الإجراءات الجزائية الخاصة" في 3 فصول من المواد 332 إلى 385.

ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 على استبدال نصوص المواد 30 و59 و114 و115 و162 و164 و166 و173 و177 و183 من قانون الإجراءات المدنية بنصوص مستحدثة.