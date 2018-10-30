حمدان بن محمد يرعى الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي

الشارقة 24 – وام:

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الرابعة للاقتصاد الإسلامي التي انطلقت في مدينة جميرا في دبي، الثلاثاء، وتستمر يومين.

وألقى سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة دبي الجهة المنظمة للقمة، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي كلمة الافتتاح رحب فيها بالحضور وضيوف القمة من وزراء ومسؤولين اقتصاديين عالميين ومحليين ورؤساء مصارف وشركات مالية من دولة الإمارات والعالم، معتبراً أن القمة هي المنصة العالمية التي تجتمع فيها العقول والأفكار لتتشارك الرؤى ووجهات النظر حول سبل عبور الاقتصاد الإسلامي إلى آفاق أوسع من الحلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية.

ووصف الغرير القمة الرابعة، التي تعقد تحت شعار "معاً لريادة المستقبل"، بأنها فرصة للعمل المشترك من أجل تمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية والتوظيف الأمثل للتقنية الذكية لتحقيق الاستدامة لأداء الاقتصاد الإسلامي.