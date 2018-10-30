حاكم عجمان يفتتح معهد تدريب المعلمين

الشارقة 24 – وام:

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتنفيذ الصرح التعليمية المتميزة وخاصة مشروع معهد تدريب المعلمين، والذي يدل على الاهتمام المتزايد بالمدرسين وبدورهم في العملية التعليمية ولما يقومون به من أجل رفع مستوى الأداء وتطوير التعليم والاهتمام بأبناء الوطن.

وأكد سموه أن للمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية والتدريسية وللمرأة الإماراتية المتعلمة إنجازات على مستوى القطاعات والميادين كافة، حيث أثبتت قدرتها على المشاركة في مسيرة التنمية الحضارية، والنهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها من خلال مساهمتها الفعالة في خدمة المجتمع وقيادتها للكثير من المهام الوطنية.

وطالب سموه العاملين في سلك التدريس من معلمين ومعلمات المحافظة على القيم والأخلاق الطيبة والعادات والتقليد، داعياً الجميع الاهتمام بدورهم الأساسي في المجتمع كما على المرأة الاهتمام بجانب عملها التعليمي رعاية الاسرة وتربية الأطفال وعدم تركهم للأخرين ومشاركة الرجل ومساندته في توفير حياة كريمة، مؤكداً ضرورة حرصهن على أداء عملهن بكل جد وإخلاص.