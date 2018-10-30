سفير الدولة في سيؤول يلتقي رئيس "الصداقة البرلمانية الإماراتية – الكورية"

الشارقة 24 – وام:

التقى، الإثنين، سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، كيم جونغ هون عضو البرلمان الكوري ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية – الكورية.

تم خلال اللقاء مناقشة أحدث المستجدات في العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الكورية على كافة الأصعدة، في أعقاب ترقية العلاقات الثنائية المشتركة إلى علاقات شراكة استراتيجية خاصة، وحرص الشركات الكورية العمل في المشاريع الكبرى بدولة الإمارات.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، حيث أشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط البلدين مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في المستقبل.