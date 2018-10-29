محمد بن زايد يطلع على مشروع ترميم متحف العين وقلعة سلطان

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مشروع "ترميم وتطوير متحف العين وقلعة سلطان التاريخية".

كما اطلع سموه، خلال استقباله، الإثنين، في مجلس قصر البحر بأبوظبي، وفد دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي على التصميم الجديد لمبنى متحف العين، الذي يعد أقدم مبنى بني خصيصاً ليكون متحفاً في الدولة، إضافةً إلى مختلف تصاميم المشروع ومجسم المخطط النهائي بعد إنجاز عمليات التوسعة والتطوير والترميم والتحديث التقني لعرض محتويات المتحف.

وقدم وفد دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عرضاً حول مراحل وتفاصيل مشروع الترميم الذي يستمر عامين.

حضر عرض المشروع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، وسعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.