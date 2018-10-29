"الإمارات للشركات الدفاعية" بصدد إطلاق استراتيجية جديدة

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أن المجلس بصدد إطلاق استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى تفعيل دوره في الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي غير النفطي.

وأكد سعادته، بمناسبة انتخاب مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الجديد، أن المجلس يسعى لتوفير بيئة تنافسية ذات قنوات تواصل تفاعلية بين مكونات القطاع لتمكينه من القيام بدوره المتوقع في مسيرة التنمية المستدامة التي تخوضها الدولة.

وهنأ المهيري ممثلي الشركات الفائزة في انتخابات المجلس، معتبراً هذه الانتخابات خطوة أخرى على طريق نجاح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وبداية مرحلة جديدة نحو آفاق أوسع لمستقبل المجلس، داعياً في الوقت نفسه مجلس الإدارة الجديد للعمل بجد لمواصلة مسيرة التميز والإنجاز التي رافقت المجلس منذ تأسيسه قبل نحو 4 سنوات.