ولي عهد أم القيوين: "خليفة سات" رسخ مكانة الإمارات بين الدول المتقدمة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن دولة الإمارات استطاعت أن ترسخ مكانتها العالمية بين الدول المتقدمة في ريادة الفضاء من خلال إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" تتويجاً لمسار طويل من التطور العلمي، الذي حققته الدولة عبر العمل على الارتقاء بمستوى قدراتها في المجالات كافة.

ورفع سمو ولي عهد أم القيوين، في كلمة بمناسبة إطلاق "خليفة سات"، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي اكتمل بأيد إماراتية 100% ما يثبت جدارة وكفاءة أبناء زايد وقدرتهم، وهو ما غرسه الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان "طيب الله ثراه" منذ عشرات السنين، والذي هيأ السبل الكفيلة لتحقيق مثل هذا الإنجاز العظيم الذي يُعد قفزة نوعية وقاعدة لتوطين صناعات الفضاء.