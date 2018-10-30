عبد الله بن زايد يشهد الحلقة الشبابية "الدبلوماسية الثقافية"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين حلقة شبابية، بعنوان "الدبلوماسية الثقافية"، والتي نظمها مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، وناقشت عدداً من المواضيع المشتركة بين الجانبين ودور الشباب في تطويرها.

وأدار الحلقة النقاشية رافد الحارثي من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومساعد سلمان مساعد من وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين.

وناقش الشباب المشارك من البلدين مجموعة من التحديات التي يواجهونها في العمل الدبلوماسي الثقافي وتحديداً كيفية توحيد الجهود لنشر الثقافة والقيم المشتركة وكيفية الحفاظ على الإرث والهوية، في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم ومدى فعالية استخدام الشباب للمنصات الرقمية في العمل الدبلوماسي والثقافي.

كما جرى خلال الحلقة طرح الحلول المبتكرة خاصة تلك المتعلقة بتعزيز التعاون من خلال خلق أنماط جديدة للدبلوماسية الثقافية.