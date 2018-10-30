نهيان بن مبارك يستقبل وفد الكنائس الأنجليكانية الأميركي

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في قصره في أبوظبي، الثلاثاء، وفد الكنائس الأنجليكانية الأميركية، والذي يزور البلاد حالياً للاطلاع على معالم التجربة الإماراتية في قيم التسامح.

وأكد معاليه، خلال اللقاء، أن التسامح ولد كفكر وأسلوب حياة مع نشأة دولة الإمارات على يد المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، وتحول إلى عمل مؤسسي وتشريعي في ظل قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح أن دولة الإمارات حريصة على انتهاج التسامح سواء على المستوى المحلي بين مواطنيها والمقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات والأعراق، وعالمياً على مستوى الدول والمؤسسات الدولية ذات الصلة، كما أن لديها عدداً من التشريعات القانونية التي تضمن توفير أعلى مستويات العدالة وقبول الآخر ونبذ التعصب، بل وتجريمه، إيماناً من قيادتها الرشيدة بأهمية التسامح كمنهج حياة يدعم السلام والأمن الاجتماعي على المستوى المحلي، فضلاً عن التعامل مع التحديات كافة على المستوى الدولي.