حاكم أم القيوين: "خليفة سات" رسخ مكانة الدولة في مجال علوم الفضاء

الشارقة 24 – وام:





أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن 29 أكتوبر 2018، يعتبر يوماً خالداً في تاريخ الإمارات حيث تم إطلاق "خليفة سات" أول قمر صناعي إماراتي بأيدي وسواعد شباب الوطن، والذي رسخ مكانة الدولة في مجال علوم الفضاء والاستكشافات ووضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، إضافةً إلى دخولها عالم البحوث العلمية وقراءة المستقبل والمساهمة في وضع الاستراتيجيات العملية والمناخية والاقتصادية وغيرها.

ورفع صاحب السمو حاكم أم القيوين أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها العزيز.

وأشاد سموه بالتقدم الذي حققته الدولة في عالم الفضاء بفضل القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات" جاء ليعزز الإنجازات التي تم تحقيقها في شتى المجالات .