نهيان بن مبارك يستقبل وفداً برلمانياً من أيرلندا والاتحاد الأوربي

الشارقة 24 – وام:





استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصر معاليه، ظهر الإثنين، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفد مجلس النواب الأيرلندي، برئاسة شؤن أوفاريل رئيس مجلس النواب الأيرلندي والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أيرلندا وآفاق التعاون في المجال البرلماني بشكل خاص والمجالات كافة بشكل عام.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال اللقاء الذي حضره سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، أن نجاح العلاقات وقوتها بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا يرجع إلى التاريخ الطويل الذي يربط البلدين الصديقين.