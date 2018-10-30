حاكم الفجيرة: "خليفة سات" مرحلة جديدة في تاريخ الإمارات

الشارقة 24 – وام:





أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة القمر الصناعي "خليفة سات" يشكل أهمية استثنائية في تاريخها ومرحلة جديدة من مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها على كافة الصعد.

وأضاف سموه أن دخول الإمارات عالم الفضاء لم يكن وليد الصدفة أبداً وإنما جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في ترسيخ رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي أسست لانطلاقة واعدة ومتميزة في قطاع الفضاء بالدولة، حيث باشرت القيادة الرشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تحقيق هذه الرؤية و الاستثمار في الخدمات الفضائية وبرامجها ، حتى بات هذا القطاع مكوّناً أساسياً لبناء المستقبل في الدولة.

وأعرب سموه عن فخر الإمارات اليوم وبإنجازها وبالخبرات الوطنية التي أنجزت القمر الصناعي "خليفة سات" في مركز محمد بن راشد للفضاء "، وذلك بأيدٍ إماراتية بنسبة 100 %، في خطوة رائدة تحسب للإمارات ولكل الدول العربية والخليجية.