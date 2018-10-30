بلحيف النعيمي: البنية التحتية في الدولة تتمتع بأرقى معايير الجودة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أفاد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، بأن مدن ومناطق الساحل الشرقي سجلت في مستهل موسم الأمطار قبل يومين معدلات تراكم أمطار قدرت بـ 5 أضعاف المستويات المسجلة في السنوات الـ 10 الماضية.

ولفت في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" على هامش جولة تفقدية قام بها الإثنين لعدد من مناطق الساحل الشرقي، إلى عدم وقوع أضرار مادية او بشرية نتيجة للأمطار، مشيداً بتكاتف فرق العمل في وزارته مع وزارتي الداخلية والتربية والتعليم.

وأكد معاليه أن قطاع البنية التحتية في الدولة وبرؤى القيادة الرشيدة يتمتع بأرقى معايير الجودة والاستدامة العالمية، وقادر على مجابهة واستيعاب الظواهر الطبيعية كالسيول والأمطار.

وفي الختام أشار معالي وزير تطوير البنية التحتية إلى حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع التطويرية والوقائية لمختلف شبكات الطرق بما يواكب الاحتياجات وتفرضه المستجدات والتي يقع في مقدمتها عناصر الأمن والسلامة لمرتاديها.