محمد بن زايد ونائب الرئيس الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووانج تشي شان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدت، الإثنين، في قصر الرئاسة مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الرئاسة بزيارة نائب الرئيس الصيني إلى الدولة، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والصين، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دعم علاقات البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.

واستعرض سموه ونائب الرئيس الصيني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية، إضافة إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا وفرص توسيعها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحاتهما المستقبلية.