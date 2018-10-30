حاكم عجمان: "خليفة سات" علامة بارزة في تاريخ الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن التاسع والعشرين من أكتوبر من العام 2018 يمثل علامة بارزة ومميزة في تاريخ دولة الإمارات ذلك اليوم الذي تم فيه إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات الكريم، على هذا الإنجاز.

وأضاف "نحمد الله أن حقق لنا هذا الإنجاز الذي نفخر ونفاخر به ونحمد الله الذي هيأ لنا قيادة رشيدة صنعت هذا الإنجاز، وذلك بثبات في النهج ووضوح في الرؤية وفي مفهوم القيادة وتبعاتها لبناء الدولة الحديثة وإرساء قواعدها المتينة والسير بها نحو أرقى مراتب التقدم والازدهار".