محمد بن زايد يستقبل نائب الرئيس الصيني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانج تشي شان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وجرت لنائب الرئيس الصيني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي حيث عزف السلام الوطني للصين فيما أطلقت المدفعية " 21 " طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح نائب الرئيس الصيني مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعضاء الوفد المرافق لنائب الرئيس الصيني.

وسجل نائب الرئيس الصيني كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وبحفاوة الاستقبال الذي لقيه، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ونجاحات على الصعد كافة.