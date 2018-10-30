حميد النعيمي يشهد تخريج الفوج الـ 2 من دفعة "عام زايد" بجامعة عجمان

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة الـ 27 من خريجي جامعة عجمان، تحت شعار "عام زايد"، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة.

ويضم هذا الفوج 926 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، في درجتي البكالوريوس والماجستير، ينحدرون من 44 جنسية منهم 383 خريجاً تم تخريجهم الإثنين.

وتحمل دفعة هذا العام شعار "عام زايد"، والذي يجسد الاحتفاء بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بهذه المناسبة، بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين يبذلون كل غال ونفيس، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية كافة، لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه.