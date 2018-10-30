ولي عهد رأس الخيمة يطلق "المحكمة المالية" الأولى من نوعها عالمياً

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، "المحكمة المالية"، كمبادرة مبتكرة فريدة من نوعها، وغير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2018، في شأن إنشاء المحكمة المالية، باعتبارها محكمة اختيارية متخصصة في الفصل في الدعاوى، والمنازعات المالية التجارية منها والمدنية، والتي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم، شريطة أن تتفق الأطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن القانون اشتمل على 19 مادة، نصت على أحكام إنشاء المحكمة المالية، وآلية عملها وعدد قضاتها، وطريقة تسجيل الدعاوى بها، ورسوم الدعوى ومدة الفصل فيها وغيرها.

وأضاف الخاطري أن المادة الـ 15 من قانون إنشاء المحكمة المالية، قد نصت على عدم جواز الطعن على أحكامها، وأنها مشمولة بالنفاذ المعجل، وأجازت تقديم التماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.