محمد بن راشد يرعى مؤتمر "المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات"

الشارقة 24 – وام:

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انطلقت جلساته الإثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.

حضر الجلسة إلى جانب سموه، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، ونحو ألف مندوب من مختلف دول العالم.

افتتحت الجلسة بالسلام الوطني ثم كلمة رئيس المؤتمر، سعادة اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية لتنظيم قطاع الاتصالات، الذي رحب برعاية وحضور صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورفع أسمى آيات الولاء إلى سموه وقيادتنا الرشيدة، كما رحب بالحضور في دول الإمارات.