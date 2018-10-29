محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "سيتي بنك"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي، اليومك مايكل كوربات الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك العالمية.

وتبادل سموه ومايكل كوربات الأحاديث حول التعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ومجموعة سيتي بنك في مجال الأعمال والأنشطة المالية والمصرفية، واستعرضا الخدمات المتطورة والبيئة الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.