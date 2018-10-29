محمد بن زايد يستقبل وفد "القادة المسيحيين الإنجيليين"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في أبوظبي، وفد القادة المسيحيين الإنجيليين الأميركي، برئاسة جويل روزنبيرغ.

وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث حول عدد من القضايا والموضوعات خاصة أهمية نشر قيم التسامح والوفاق والتعايش الإنساني وقبول الآخر وترسيخ مبدأ الحوار، وإيجاد أرضية مشتركة له بين أتباع مختلف الديانات والثقافات وأثره في تجفيف منابع الفكر المتطرف وأيديولوجياته.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية إرساء قيم التسامح والتعايش والوفاق والسلام بين أتباع الديانات المختلفة باعتبارها درعاً عالمياً في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والكراهية والإرهاب.

وأشار سموه إلى أهمية دور المفكرين والعلماء ورجال الأديان في مواجهة الفكر المتطرف الذي يتبنى إيديولوجيات متعصبة ترفض أي تقارب أو حوار بين الأديان والثقافات المختلفة وتعمل على التحريض والكراهية ضد الآخر.